Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'den transfer ve Fenerbahçe sözleri / 20.10.21

Fotomaç

Son dakika: Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde genç yıldız Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu. Abdülkadir, hayalinin İspanya ya da İngiltere Premier Lig'de forma giymek olduğunu söyledi. Ömür ayrıca Fenerbahçe maçını hakkıyla kazandıklarını maç sonrasında yaşanan olaylara kulaklarını tıkadıklarını duyurdu.