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Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... / 17.07.23

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... / 17.07.23

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... / 17.07.23

Fotomaç 02:45
02

Sacha Boey için Galatasaray'a teklif yükselttiler! / 23.06.23

Fotomaç 00:23
03

TRANSFER HABERLERİ | Paredes'e Torreira baskısı! / 13.07.23

Fotomaç 00:15
04

Fenerbahçe Nakamura transferi son düzlükte / 11.07.23

Fotomaç 00:30
05

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da Giovanni Reyna iddiası! / 12.07.23

Fotomaç 00:25
06

Galatasaray istemişti fiyat düşürdüler! İşte Kerem Demirbay transferinde son rakam / 14.07.23

Fotomaç 00:29
07

Zaha son düzlükte! Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı / 08.07.23

Fotomaç 00:20
08

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Icardi'nin gecikmesi sonrası korkutan iddia! Wanda Nara... / 16.07.23

Fotomaç 01:01
09

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Bonucci hamlesi! / 15.07.23

Fotomaç 00:29
10

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip! / 17.07.23

Fotomaç 00:25
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