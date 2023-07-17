Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaşta üst üste şoklar yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneşin raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların talip olduğu yıldızlar tercihlerini ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaraydan yana kullandı. Djiku ve Tadic, Fenerbahçeye, Halil Dervişoğlunun da Galatasaraya transfer olması Kara-Kartalda büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetiminden açıklama geldi. Transferde şimdiye kadar umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar listede yer alan 2 yıldıza imza attırmak istiyor. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...