TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Joao Novais'in peşinde! / 30.04.22

Son dakika spor haberi: Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle seri yapan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefine adım adım yaklaşıyor. Hoca arayışlarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler yeni bir yapılanmayla sezona iddialı bir şekilde giriş yapmayı amaçlıyor. Yapılacak takviyelerle rotasyonu bol ve kaliteli bir kadro kurma hedefinde olan Kanarya, Alanyasporda kiralık olarak forma giyen ve bu sezonki performansıyla göz dolduran Joao Novaisin peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER