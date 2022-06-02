TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava sağ bek! İngiltere'den geliyor / 02.06.22

Son dakika spor haberi: Transfer harekatına tam gaz devam eden Fenerbahçede öncelik verilen mevkiler belirlendi. Rotasyonu bol ve güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesusun listesine göre hareket ediyor. Nazım Sangarenin geçirdiği ağır sakatlık sonrası ne şekilde döneceği belirsizliğini koruyor. Bu nedenle sağ bek arayışlarına girişen Kanarya, aradığı ismi İngilterede buldu. Sözleşmesi biten futbolcuyu bedelsiz transfer etmek için düğmeye basıldı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...