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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Krunic'ten kötü haber! Rota alternatif isme çevrildi / 27.08.23

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Krunic'ten kötü haber! Rota alternatif isme çevrildi / 27.08.23

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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01

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Krunic'ten kötü haber! Rota alternatif isme çevrildi / 27.08.23

Fotomaç 02:19
02

Fenerbahçe'ye dev gelir! İşte kasaya giren rakam / 26.08.23

Fotomaç 01:24
03

Galatasaray'a dev gelir! Eğer Molde'yi elerlerse... / 17.08.23

Fotomaç 01:32
04

Galatasaray'da Yunus Akgün paylaşılamıyor! Avrupa kulüpleri yarışa girdi / 23.08.23

Fotomaç 00:15
05

TRANSFER HABERİ | Veratti'de opsiyonlar azalıyor! O takımlardan biri Galatasaray / 21.08.23

Fotomaç 00:30
06

Fenerbahçe'ye Lloris müjdesi! / 20.08.23

Fotomaç 00:20
07

Fransa'dan sürpriz Sissoko iddiası! / 25.08.23

Fotomaç 00:23
08

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Altay Bayındır Manchester United yolcusu! / 24.08.23

Fotomaç 00:20
09

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın listesindeki Tanganga'ya Galatasaray talip oldu! / 22.08.23

Fotomaç 00:26
10

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Fotomaç 00:16
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