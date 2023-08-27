Süper Lig devlerinden Fenerbahçede transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir İtalyan devi Milanın Boşnak yıldız Rade Krunic ile yakından ilgileniyordu. Sarı lacivertliler, Kruniz için Milanın kapısını iki kez çalmış ve ikisinde de olumsuz yanıt almıştı. Yine de Krunicten vazgeçmeyen Fenerbahçe teklif yenilemeye hazırlanıyordu ki kötü haber geldi. Ama bu ihtimali göz önünde bulunduran Kanaryanın alternatifi hazır durumda. İşte Fenerbahçenin orta saha için hazırladığı B planı...