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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur... / 25.03.23

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur... / 25.03.23

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur... / 25.03.23

Fotomaç 01:41
02

Galatasaray'da Victor Nelsson'a Avrupa‘dan takip! / 17.03.23

Fotomaç 00:34
03

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Michal Skoras için scout gönderecek! / 24.03.23

Fotomaç 00:21
04

Anastasios Bakasetas'a Wolfsburg kancası! Trabzonspor'un kararı... / 19.03.23

Fotomaç 00:38
05

Beşiktaş'tan Redmond hamlesi! Yeni sözleşme... / 18.03.23

Fotomaç 00:21
06

Sarı-kırmızılıları endişelendiren Mauro Icardi iddiası! Wanda Nara için... / 22.03.23

Fotomaç 00:34
07

Avrupa kulüplerinden Galatasaray'ın genç yeteneği Efe Akman'a yakın takip! / 21.03.23

Fotomaç 00:25
08

Masuaku için 2 maç kaldı! İşte opsiyon bedeli / 20.03.23

Fotomaç 00:27
09

Siyah-beyazlılarda Omar Colley Roma'nın kapısından dönmüş! / 23.03.23

Fotomaç 00:29
10

Ferdi Kadıoğlu için transfer kuyruğu! Fenerbahçe rakamı belirledi / 12.03.23

Fotomaç 00:41
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