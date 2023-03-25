Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi, Mertens, Mata, Oliveira, Torreira ve Zaniolo gibi takviyeleriyle gündem olan Galatasarayda transfer çalışmaları hız kesmiyor. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için arayışlarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Andrea Belottiyi yeniden gündemine aldı. Başkanvekili Erden Timurun İtalyan yıldızın transferi için bizzat devrede olduğu öğrenilirken, Belottiden de Galatasaraylıları sevindiren haber geldi. İşte detaylar... GS spor haberi