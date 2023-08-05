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TRANSFER HABERİ: İşte Trabzonspor'un Hamsik'in yerine getireceği isim / 05.08.23

TRANSFER HABERİ: İşte Trabzonspor'un Hamsik'in yerine getireceği isim / 05.08.23

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

TRANSFER HABERİ: İşte Trabzonspor'un Hamsik'in yerine getireceği isim / 05.08.23

Fotomaç 00:32
02

İsmail Kartal'dan yönetime: Biri kalsın diğeri gitsin! / 02.08.23

Fotomaç 00:24
03

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao değere bindi! / 21.07.23

Fotomaç 00:18
04

Galatasaray'da bir imza daha! Transfer bu hafta açıklanacak / 01.08.23

Fotomaç 00:30
05

Cimbom'dan sürpriz hamle! PSG'den bir yıldız daha / 04.08.23

Fotomaç 00:30
06

Meira'dan Felix'e: Galatasaray doğru seçenek / 28.07.23

Fotomaç 00:27
07

İlklerin takımı Galatasaray! Transferde o sınırı geçtiler / 30.07.23

Fotomaç 02:28
08

Fenerbahçe'de veda vakti! Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor / 29.07.23

Fotomaç 00:16
09

Tete çok yüksek uçtu / 30.07.23

Fotomaç 00:20
10

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Carrasco ısrarı! Teklif güncellendi / 03.08.23

Fotomaç 00:26
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