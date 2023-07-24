Zagreb’in en azından 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde Astana ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçlarına kadar Petkovic’i tutmak istediği belirtildi. Teknik direktör Nenad Bjelica’nın en çok istediği oyunculardan olan yıldız futbolcu, eski hocası ile yeniden bir araya gelecek. Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir isim. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Nenad Bjelica da onun yeteneklerinden faydalanıp sistemini ona göre dizayn etmeyi planlıyor