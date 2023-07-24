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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Petkovic'i bekliyor! Uzatma teklifini geri çevirdi / 24.07.23

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Petkovic'i bekliyor! Uzatma teklifini geri çevirdi / 24.07.23

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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01

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Petkovic'i bekliyor! Uzatma teklifini geri çevirdi / 24.07.23

Fotomaç 01:08
02

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao değere bindi! / 21.07.23

Fotomaç 00:18
03

Sacha Boey için Galatasaray'a teklif yükselttiler! / 23.06.23

Fotomaç 00:23
04

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Becao'dan müjdeli haber! / 18.07.23

Fotomaç 00:20
05

Rashica'da haberler iyi değil! Hocası açıkladı / 19.07.23

Fotomaç 00:15
06

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'a Avrupa'dan sürpriz talip! / 17.07.23

Fotomaç 00:25
07

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Paredes bilmecesi! İşte transferde son durum / 22.07.23

Fotomaç 00:17
08

TRANSFER HABERLERİ | Paredes'e Torreira baskısı! / 13.07.23

Fotomaç 00:15
09

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Ante Rebic hamlesi! / 20.07.23

Fotomaç 00:14
10

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Icardi'nin gecikmesi sonrası korkutan iddia! Wanda Nara... / 16.07.23

Fotomaç 01:01
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