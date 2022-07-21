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7/24 Dinle Fotomaç TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı / 21.07.22
TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı / 21.07.22

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı / 21.07.22

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı / 21.07.22

Fotomaç 01:43
02

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dimitris Pelkas planı! / 18.07.22

Fotomaç 00:19
03

Cicaldau ve Morutan'ın menajerinden açıklama! / 14.07.22

Fotomaç 00:44
04

Embalo iddiası / 20.07.22

Fotomaç 00:24
05

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ali Gholizadeh Ismael'i hayran bıraktı! Oyuncuyla temaslar başladı / 15.07.22

Fotomaç 01:42
06

Defansın sağına rapçi Aurier / 16.07.22

Fotomaç 00:26
07

Allahyar ve Ozan Tufan'ın bonservis bedelleri açıklandı! / 05.07.22

Fotomaç 00:51
08

Emrecan Beşiktaş’ta / 19.07.22

Fotomaç 00:25
09

Ve anlaşma tamam! Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu / 29.06.22

Fotomaç 01:49
10

Gervinho Aris’e gidiyor / 13.07.22

Fotomaç 00:37
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