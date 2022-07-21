TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı / 21.07.22

Son dakika spor haberi: Performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takan Rıdvan Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurtun uzun süre gündeminde yer alan ancak Beşiktaş ile yapılan ödeme görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle transferi gerçekleşmeyen genç sol bekin talipleri artıyor. 21 yaşındaki futbolcuya son olarak İskoç ekibi Rangers talip oldu ve 5 milyon euroluk teklif yaptı. Transferle ilgili kararını veren siyah-beyazlı yönetim, Rangersa cevabını iletti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...