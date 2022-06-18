TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli... / 18.06.22

Geride bıraktığımız sezonda beklenen ivmeyi bir türlü yakalayamayan Beşiktaşta gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde sürdürülen transfer harekatında Kara Kartal, Cyle Larinin boşluğu doldurulmaya çalışıyor. Siyah-beyazlıların ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuruyu transfer ederek bu boşluğu doldurmak istediği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...