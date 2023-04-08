Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Ligde maç eksiğiyle lider Galatasarayın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yönetim, Internacional ile anlaştığı konuşulan Ekvadorlu golcünün yerine bir dönem Trabzonspor forması da giyen ve kiralık olarak Real Sociedadda oynayan Alexander Sörlothu takıma kazandırmayı amaçlıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... FB spor haberi