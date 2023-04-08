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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor / 08.04.23

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor / 08.04.23

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor / 08.04.23

Fotomaç 02:02
02

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertliler'de yıldız oyuncu ülkesine dönüyor! / 06.04.23

Fotomaç 00:21
03

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi ince hesaplar! Batshuayi... / 31.03.23

Fotomaç 00:42
04

Haji Wright'ten transfer sözleri! / 07.04.23

Fotomaç 00:34
05

TRANSFER HABERLERİ | Augsburg'da Mergim Berisha için kritik karar! / 02.04.23

Fotomaç 00:19
06

Rashica ile yola devam! G.Saray bonservisini alacak / 05.04.23

Fotomaç 00:11
07

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde Lincoln'e talip çıktı! Teklifi kabul edilecek mi? / 26.03.23

Fotomaç 00:26
08

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertliler Luis Chavez transferinden vazgeçti! / 03.04.23

Fotomaç 00:17
09

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Artur'dan kötü haber! / 01.04.23

Fotomaç 00:20
10

Fenerbahçe'de Miha Zajc için karar verildi! Sözleşmesi uzatılacak mı? / 25.03.23

Fotomaç 00:35
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