Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçede teknik direktör Jose Mourinho, yönetimle görüştü ve en az dört bölgeye takviye talep etti. Portekizli çalıştırıcının yapılan toplantıda; kale, orta saha, kanat ve forvete en az 6 oyuncu alınması gerektiğinin altını çizdi. Yönetim de bu durum için onay verdi ve çalışmalara başladı. Birçok önemli isimle görüşme yapılırken, bu transferlerin birçoğu yaz hazırlık kampına yetiştirilecek. Özellikle kale ve forvet konusunda Fenerbahçe yönetiminin birbirinden önemli yıldızlarla görüşme halinde olduğu, Jose Mourinhonun da bu oyuncularla sezon sonunda görüşmeler yapacağı kaydedildi.