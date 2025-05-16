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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den 4 bölgeye takviye! / 16.05.25

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den 4 bölgeye takviye! / 16.05.25

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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01

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den 4 bölgeye takviye! / 16.05.25

Fotomaç 00:40
02

Fenerbahçe'den transfere "hücum"! 4 yıldız listede / 15.05.25

Fotomaç 01:42
03

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! / 15.05.25

Fotomaç 00:25
04

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı ilk 11'leri / 14.05.25

Fotomaç 02:46
05

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası! Menajerleri önerdi / 14.05.25

Fotomaç 00:56
06

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Lucas Beltran sürprizi! / 14.05.25

Fotomaç 00:24
07

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Aleksandar Mitrovic ile takas... / 13.05.25

Fotomaç 01:20
08

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli ile anlaşmaya varıldı / 13.05.25

Fotomaç 01:45
09

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e teklif! Benfica kesenin ağzını açıyor / 13.05.25

Fotomaç 00:21
10

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye 2 yıldız golcü! Jonathan David ile Tammy Abraham... / 12.05.25

Fotomaç 02:12
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