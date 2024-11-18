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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un boşluğunu dolduracak / 18.11.24

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un boşluğunu dolduracak / 18.11.24

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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01

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un boşluğunu dolduracak / 18.11.24

Fotomaç 00:32
02

Almanya'da Kerem takibi / 17.11.24

Fotomaç 00:13
03

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Muslera sonrası dünya yıldızı / 16.11.24

Fotomaç 01:18
04

Galatasaray'ın eski yıldızından itiraf! “Futbolu bırakacaktım” / 16.11.24

Fotomaç 00:09
05

Beşiktaş aradığı sağ kanadı İtalya'da buldu! Girişimler başladı / 15.11.24

Fotomaç 01:06
06

Trabzonspor'da hedef Shaparenko! Şenol Güneş'in gözü üzerinde olacak / 15.11.24

Fotomaç 02:17
07

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen paylaşımı! Görüşmeler resmen başladı / 15.11.24

Fotomaç 00:55
08

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Lasha Dvali’ye kanca / 15.11.24

Fotomaç 01:14
09

TRABZON Şenol Güneş açıkladı! İşte transfer yapılacak 3 bölge / 14.11.24

Fotomaç 06:03
10

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Pablo Sarabia'yı listeye ekledi! / 14.11.24

Fotomaç 01:17
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