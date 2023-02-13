Galatasaray, Fernando Musleranın Trabzon maçında talihsiz bir şekilde sakatlanmasının ardından kaleyi Okan Kocukla beraber koruyacak alternatif bir isim arıyor. Cimbom önce Barcelonanın kapısını çaldı. Geçen sezon kiralık olarak parçalıyı giyen Inaki Penayı kiralık istedi. Sözleşmesi sezonl sonunda bitecek olan Pena gelmek istemesine karşın Katalan ekibi bu transferi onay vermedi. Sarı-kırmızılı kulübün önünde birçok alternatif isim bulunurken bunlardan birisi de Benfica B takımında forma giyen 2002 doğumlu Samuel Soares olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...