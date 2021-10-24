TRANSFER HABERLERİ: Menajeri resmen açıkladı! Mesut Özil ocakta ayrılıyor mu? (FB haberi) / 24.10.21

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Spor haberi... Fenerbahçe'nin son günlerde gerek performansı gerekse oyundan alındıktan sonra teknik direktör Vitor Pereira'ya olan tepkileri nedeniyle gündemden düşmeyen ismi Mesut Özil için ayrılık iddiaları ortaya atılmaya başlanmıştı. Tecrübeli oyuncunun menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun devre arasında kulüp bulması için kendisine telefon açtığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Söğüt, "Mesut, 2024 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek. Hatta şunu söyleyebilirim; Mesut futbolu Fenerbahçe'de bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almayı istiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (FB haberi)