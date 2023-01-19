Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Ankaragücünün penaltı atışları sonrası, sarı lacivertlilerin 4-3lük üstünlüğü ile bitti. Fotomaç Gazetesi köşe yazarlarından Turgay Demir, Ankaragücü - Beşiktaş maçına dair önemli bir yazı kaleme aldı. Demir, Hadi Atakanın oyun ahlakı böyle diyelim peki maçın hakemi Sakaya ne demeli! Bir hakem net olarak görmediği pozisyonda direkt kırmızı kart çıkarır mı? Ayıp, gerçekten ayıp. ifadelerini kullandı. İşte o yazı...