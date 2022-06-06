Vedat Muriç’ten transfer açıklaması / 06.06.22

Galatasaray başta birçok kulübün golcü adayları arasında yer alan Vedat Muriç, transferiyle ilgili konuştu. Mallorcada kiralık oynadıktan sonra Lazioya dönen Kosovalı golcü, Gelecek mi? Şu an umurumda değil, sezon bittiğine göre tamamen milli takıma odaklandım. Ardından bir ay tatilim var. Psikolojik olarak yorgun hissediyorum çünkü küme düşme mücadelesi çok zor dedi. Lazio ile sözleşmesinin sürdüğünü kaydeden Muriç, Bir sözleşmem. Orada sezon öncesi kampına katılacağım. Sonra bir karar vereceğiz diye konuştu.