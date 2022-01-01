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7/24 Dinle Fuat Güner

Fuat Güner

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01

Beni Hasrete Alıştır

02

.sim Geldi

03

Dibine Vur

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Hava Bozdu

05

Rüzgarın Lafı Yok

... KAPAT
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Albümler

Sakladım Hayalleri Fuat Güner

Dinleyene Aşk Olsun Fuat Güner

Dinleyene Aşkolsun Fuat Güner

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