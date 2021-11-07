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Fuat Saka

Fuat Saka

En Çok Dinlenen Fuat Saka Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İmera

Fuat Saka 08:54
02

Vira Vira

Fuat Saka 04:44
03

Rap Atma

Fuat Saka 04:49
04

Tonya Maçka

Fuat Saka 03:07
05

Şimdi Ne Yapar?

Fuat Saka 03:51

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