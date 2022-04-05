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Nostalji

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01

Çaresizim

Funda 03:33
02

Affetmem ( Remix )

Funda 02:55
03

Affetmem

Funda 02:54
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45'lik

45'lik

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