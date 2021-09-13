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7/24 Dinle
Funda Arar
Anmam Adını
Anmam Adını
150 Parça | 09:46:46
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01
Anmam Adını
Funda Arar
04:05
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02
Gerisi Bende
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03:06
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03
Kartal Yuvası
Funda Arar
01:12
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04
Dert Bende
Funda Arar
03:56
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05
İşte Bu Bizim Hikayemiz
Funda Arar
04:25
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06
Çık Aradan
Funda Arar
03:57
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07
Yok Yok
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03:39
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08
Seni Düşünürüm/ Hüseyin Karadayı
Funda Arar
03:59
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09
Sen ve Ben
Funda Arar
03:43
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10
Pişman Olur da Bir Gün
Funda Arar
04:17
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