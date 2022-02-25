Funda Arar

Aşk Olsun Şarkı Sözleri
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Giderken her şeyi toplayıp çektin gittin sanıyorsun
Halbuki bende koca bir aşk unuttun
Ah bilmiyorsun
***
Giderken her şeyi alıp çektin gittin sanıyorsun
Halbuki bende koca bir sen unuttun
Ah bilmiyorsun
***
Okyanusta ölmez de insan
Gider bir kaşık sevdada boğulur
Ateşlerde yanmaz da insan
Cayır cayır aşkta kavrulur
***
Ben seni bir yıl, bir gün değil, bir an bile görmeden yapamazken
Sen kalkmış bana unut diyorsun
Kalbim anlamıyor, aşk olsun
***
Ben seni bir yıl, bir gün değil, bir an bile görmeden yapamazken
Sen kalkmış bana unut diyorsun
Kalbim anlamıyor, aşk olsun