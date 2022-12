Funda Arar

Giderken her şeyi toplayıp çektin gittin sanıyorsun Halbuki bende koca bir aşk unuttun Ah bilmiyorsun *** Giderken her şeyi alıp çektin gittin sanıyorsun Halbuki bende koca bir sen unuttun Ah bilmiyorsun *** Okyanusta ölmez de insan Gider bir kaşık sevdada boğulur Ateşlerde yanmaz da insan Cayır cayır aşkta kavrulur *** Ben seni bir yıl, bir gün değil, bir an bile görmeden yapamazken Sen kalkmış bana unut diyorsun Kalbim anlamıyor, aşk olsun *** Ben seni bir yıl, bir gün değil, bir an bile görmeden yapamazken Sen kalkmış bana unut diyorsun ​Kalbim anlamıyor, aşk olsun