Funda Arar

Hep ben mi seveceğim, ben mi özleyeceğim Sabahlara kadar seni ben mi düşüneceğim Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar *** Ben böyle kahrolurken, sen oralı değilsin Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar *** Söyle daha ne kadar gözyaşı dökeceğim Yoksa mahşere kadar seni mi bekleyeceğim Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar *** Ben böyle kahrolurken, sen oralı değilsin Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin Olmaz artık bir tanem, olmaz artık bu kadar Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar