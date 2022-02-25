Zamanın Eli Şarkı Sözleri
Funda Arar Zamanın Eli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Funda Arar Zamanın Eli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zamanın Eli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hep ben mi seveceğim, ben mi özleyeceğim
Sabahlara kadar seni ben mi düşüneceğim
Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar
Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar
***
Ben böyle kahrolurken, sen oralı değilsin
Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin
Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar
Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar
***
Söyle daha ne kadar gözyaşı dökeceğim
Yoksa mahşere kadar seni mi bekleyeceğim
Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar
Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar
***
Ben böyle kahrolurken, sen oralı değilsin
Bu aşk bizim değil mi, sen nasıl sevgilisin
Olmaz artık bir tanem, olmaz artık bu kadar
Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar
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