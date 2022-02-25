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Zamanın Eli Şarkı Sözleri

Funda Arar Zamanın Eli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Funda Arar Zamanın Eli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zamanın Eli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Funda Arar

Funda Arar

Zamanın Eli

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