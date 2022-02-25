Funda Arar

Bağışla Şarkı Sözleri
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Yokluğun zehir akşamlarda, aşk kalbime damlar.
Her yerim hasret, gözlerim sana kara bulutlarla ağlar.
Seni benden alıp canımı yakma, sonbaharlar ve uzun kışlar.
Savrulur başımda, gel sevdamı bağışla.
Beni sensizliğe sürgün eden, seni bana bağışla.
***
Derdinle yorgunum, sensiz kalarak.
Yalnızlığa vurgunum, canım yanarak.
Dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm.
Ooo…
Derdinle yorgunum, sensiz kalarak.
Yalnızlığa vurgunum, canım yanarak.
Dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm ben.
***
Dolmuyor yerin, gönlüm sustu, günler ayaz oldu.
Boynumu büktüm, yollara baktım yine, senden haber yoktu.
Seni benden alıp canımı yakma, sonbaharlar ve uzun kışlar.
Savrulur başımda, gel sevdamı bağışla.
Beni sensizliğe sürgün eden, seni bana bağışla.
***
Derdinle yorgunum, sensiz kalarak.
Yalnızlığa vurgunum, canım yanarak
Dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm
Ooo...
Derdinle yorgunum, sensiz kalarak.
Yalnızlığa vurgunum, canım yanarak.
Dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm ben.
***
Derdinle yorgunum, sensiz kalarak.
Yalnızlığa vurgunum, canım yanarak
Dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm
Ooo...
Derdinle yorgunum, sensiz kalarak.
Yalnızlığa vurgunum, canım yanarak.
Dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm ben.