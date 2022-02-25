Funda Arar

Duy, duy da çok inanma Bana hiç güven olmaz konu sen olunca *** İnan benden bir şey olmaz Esprisi kalmaz adım sensiz anılınca *** Anlayışı kıt zır cahil kesilir aklım Duymak istemem kötü senaryolar Anlayışımı mazur gör bu dünyadaki son aşkım Sevmek istemem başka vücutlar *** Bırakma beni bırakma beni Bir daha üzersem affet kayırma beni Yaşarım senle bir harabede Yeter ki aşk sarayında ağırla beni