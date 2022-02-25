Funda Arar

Bırakma Beni Şarkı Sözleri
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Duy, duy da çok inanma
Bana hiç güven olmaz konu sen olunca
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İnan benden bir şey olmaz
Esprisi kalmaz adım sensiz anılınca
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Anlayışı kıt zır cahil kesilir aklım
Duymak istemem kötü senaryolar
Anlayışımı mazur gör bu dünyadaki son aşkım
Sevmek istemem başka vücutlar
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Bırakma beni bırakma beni
Bir daha üzersem affet kayırma beni
Yaşarım senle bir harabede
Yeter ki aşk sarayında ağırla beni