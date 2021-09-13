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7/24 Dinle Funda Arar Çık Aradan
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Çık Aradan

150 Parça | 09:44:12

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çık Aradan

Funda Arar 03:57
02

Gerisi Bende

Funda Arar 03:05
03

Kartal Yuvası

Funda Arar 01:12
04

Dert Bende

Funda Arar 03:56
05

İşte Bu Bizim Hikayemiz

Funda Arar 04:25
06

Yok Yok

Funda Arar 03:39
07

Seni Düşünürüm/ Hüseyin Karadayı

Funda Arar 03:59
08

Sen ve Ben

Funda Arar 03:43
09

Pişman Olur da Bir Gün

Funda Arar 04:17

...

KAPAT
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