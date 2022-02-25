Funda Arar

Çık Aradan Şarkı Sözleri
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Bak zaman geçiyor durmadan
Ne olur sen de vurma, özlem ortadan
İlaç yok merhem yok acı tavan
***
Kurudu gözlerim çatladı yaştan
Yanağıma dökülen tuzlu sudan
Kelimesi yok ki kifayeti olsun
Sanki verdiği kalbe karşı yaradan
***
Olmuyor can çıksa da acıdan
Bıraksam oluruna oluru da bozulur
Bir şey var arada sana bağlayan
Hadi kalbim atma çık aradan.