Funda Arar

Bak zaman geçiyor durmadan Ne olur sen de vurma, özlem ortadan İlaç yok merhem yok acı tavan *** Kurudu gözlerim çatladı yaştan Yanağıma dökülen tuzlu sudan Kelimesi yok ki kifayeti olsun Sanki verdiği kalbe karşı yaradan *** Olmuyor can çıksa da acıdan Bıraksam oluruna oluru da bozulur Bir şey var arada sana bağlayan Hadi kalbim atma çık aradan.