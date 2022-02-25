Haberin Var mı Şarkı Sözleri
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Funda Arar
Haberin Var mı
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Haberin, haberin var mı
Terk etmedi sevdan beni
Aç kaldım, susuz kaldım
Geceler, gecelerce
***
Geceler, geceler
***
Yastığımda düşümde içimdesin
Bir hain bıçak gibi kalbimdesin
Dermanı yoktur bilirim
***
Tütünsüz, uykusuz kaldım
Terk etmedi sevdan beni
Aç kaldım, susuz kaldım
Geceler, gecelerce
***
Geceler , geceler
***
Yastığımda düşümde içimdesin
Bir hain bıçak gibi kalbimdesin
Dermanı yoktur bilirim