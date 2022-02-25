Funda Arar

Sen ve Ben Şarkı Sözleri
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Bugünlerde bir hal aldı beni,
zor olacak demiştin haklıydın
Buram buram sen kokan geceler
bitmez olur demiştin kazandın
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Bir fotoğraf karesinde için ağlar ki gözünden belli
Kimdi o tabi sen, kimdi o tabi ben
***
Aşk, seni de beni de sınamadı mı?
Hiç gecem ve gündüzüm bir olmadı
Aşk, seni de beni de sınamadı mı?
Hiç gecen ve gündüzün bir olmadı mı?
***
İkimizde Yanıldık,
ikimizde tükendik
Kazanan yok aslında
Kaybeden var 'sen ve ben'