Funda Arar

Bugünlerde bir hal aldı beni, zor olacak demiştin haklıydın Buram buram sen kokan geceler bitmez olur demiştin kazandın *** Bir fotoğraf karesinde için ağlar ki gözünden belli Kimdi o tabi sen, kimdi o tabi ben *** Aşk, seni de beni de sınamadı mı? Hiç gecem ve gündüzüm bir olmadı Aşk, seni de beni de sınamadı mı? Hiç gecen ve gündüzün bir olmadı mı? *** İkimizde Yanıldık, ikimizde tükendik Kazanan yok aslında Kaybeden var 'sen ve ben'