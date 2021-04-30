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Furkan Çınar
Furkan Çınar
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Furkan Çınar Şarkıları
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01
Zâriyât Suresi 1-23
(1. ila 23. ayetler)
Furkan Çınar
08:10
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02
Yâsîn Suresi 78-81
(78. ila 81. ayetler)
Furkan Çınar
06:52
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03
Nisâ Suresi 78-81
(78. ila 81 ayetler)
Furkan Çınar
06:52
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04
Mü'min Suresi 1-9
(1. ila 9. ayetler)
Furkan Çınar
09:29
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05
Lokmân Suresi 12-19
(12. ila 19. ayetler)
Furkan Çınar
09:57
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