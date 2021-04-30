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Furkan Çınar

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En Çok Dinlenen Furkan Çınar Şarkıları

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01

Zâriyât Suresi 1-23 (1. ila 23. ayetler)

Furkan Çınar 08:10
02

Yâsîn Suresi 78-81 (78. ila 81. ayetler)

Furkan Çınar 06:52
03

Nisâ Suresi 78-81 (78. ila 81 ayetler)

Furkan Çınar 06:52
04

Mü'min Suresi 1-9 (1. ila 9. ayetler)

Furkan Çınar 09:29
05

Lokmân Suresi 12-19 (12. ila 19. ayetler)

Furkan Çınar 09:57

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