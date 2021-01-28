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7/24 Dinle Furkan Tıraşçı

Furkan Tıraşçı

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En Çok Dinlenen Furkan Tıraşçı Şarkıları

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01

Fussilet Suresi 30-36 (30. ila 36. ayetler)

Furkan Tıraşçı 07:21
02

İsrâ Suresi 78-84 (78. ila 84. ayetler)

Furkan Tıraşçı 06:19
03

İbrâhîm Suresi 35-41 (35. ila 41. ayetler)

Furkan Tıraşçı 07:42

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