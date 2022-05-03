Çıldırın Çıldırın Şarkı Sözleri
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Galatasaray
Çıldırın Çıldırın
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Cimbombom cimbombom
Cimbombom cimbombom
Cimbombom cimbombom
İşte gerçek şampiyon
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Aslanlar sahada , tribünler ayakta
90 dakika , bu taraftar ayakta
Sarı kırmızıyla , hiç bitmez bu sevda
Şampiyon olunca , coşalım çılgınca
***
Çıldırın çıldırın
Çıldırın çıldırın
Çıldırın çıldırın
Cimbom için çıldırın
***
Aslanlar sahada , tribünler ayakta
90 dakika , bu taraftar ayakta
Sarı kırmızıyla , hiç bitmez bu sevda
Şampiyon olunca , coşalım çılgınca
***
Çıldırın çıldırın
Çıldırın çıldırın
Çıldırın çıldırın
Cimbom için çıldırın
***
Cimbombom cimbombom
Cimbombom cimbombom
Cimbombom cimbombom
İşte gerçek şampiyon