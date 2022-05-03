Cimbom Galatasaray Şarkı Sözleri
Galatasaray Cimbom Galatasaray şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Galatasaray Cimbom Galatasaray şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cimbom Galatasaray sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Galatasaray
Cimbom Galatasaray
Tüm Şarkıları
-
Cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray, şampiyonum Cimbom’um
***
Türkiye’nin gururu, taraftarın Cimbom'u
Seni sevdik, gönül verdik, şanlı GALATASARAY
Seni sevdik, gönül verdik, şanlı Cimbom’um
***
Golleri attık, şampiyon olduk
Durduramaz kimse en büyük sensin yine
Cimbom’um yarim, sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan, bu gün herkes perişan
***
Cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon,
Cimbom Galatasaray şampiyonum Cimbom’um
***
Türkiye’nin gururu, taraftarın Cimbom'u
Seni sevdik, gönül verdik, şanlı GALATASARAY
Seni sevdik, gönül verdik, şanlı Cimbom’um
***
Golleri attık, şampiyon olduk
Durduramaz kimse en büyük sensin yine
Cimbom’um yarim, sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan, bu gün herkes perişan
***
Cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray, Şampiyonum Cimbom’um…