Cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon Cimbom Galatasaray, şampiyonum Cimbom’um *** Türkiye’nin gururu, taraftarın Cimbom'u Seni sevdik, gönül verdik, şanlı GALATASARAY Seni sevdik, gönül verdik, şanlı Cimbom’um *** Golleri attık, şampiyon olduk Durduramaz kimse en büyük sensin yine Cimbom’um yarim, sarı kırmızım benim Dün seninle yarışan, bu gün herkes perişan *** Cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon, Cimbom Galatasaray şampiyonum Cimbom’um *** Türkiye’nin gururu, taraftarın Cimbom'u Seni sevdik, gönül verdik, şanlı GALATASARAY Seni sevdik, gönül verdik, şanlı Cimbom’um *** Golleri attık, şampiyon olduk Durduramaz kimse en büyük sensin yine Cimbom’um yarim, sarı kırmızım benim Dün seninle yarışan, bu gün herkes perişan *** Cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon Cimbom Galatasaray, Şampiyonum Cimbom’um…