Galatasaray ruhumuz tek borcumuz. Ali Sami Yen ölümsüz kurucumuz. Kültür simgesi Galatasaray, Sporun beşiği Galatasaray. *** Sarı kırmızı gönlümüzde ideal. Spor kollarinda tükenmeyen bir moral. Kalplerde yıldız göklerde bir ay, sporun beşiği Galatasaray. re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray cimbom bom *** Her dalda nice kupalar. Son hedef şampiyonluklar. Her kolda yarismamiz var. Zaferlere kavusmamiz var. re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray cimbom bom *** Galatasaray ruhumuz tek borcumuz. Ali Sami Yen ölümsüz kurucumuz. Kültür simgesi Galatasaray, Sporun beşiği Galatasaray. re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray cimbom bom *** Her dalda nice kupalar. Son hedef şampiyonluklar. Her kolda yarismamiz var. Zaferlere kavusmamiz var. re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray cimbom bom