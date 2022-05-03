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Galatasaray Galatasaray Marşı Galatasaray Marşı Galatasaray ruhumuz tek borcumuz. Ali Sami Yen ölümsüz kurucumuz. Kültür simgesi Galatasaray, Sporun beşiği Galatasaray. *** Sarı kırmızı gönlümüzde ideal. Spor kollarinda tükenmeyen bir moral. Kalplerde yıldız göklerde bir ay, sporun beşiği Galatasaray. re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray cimbom bom *** Her dalda nice kupalar. Son hedef şampiyonluklar. Her kolda yarismamiz var. Zaferlere kavusmamiz var. re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray cimbom bom *** Galatasaray ruhumuz tek borcumuz. Ali Sami Yen ölümsüz kurucumuz. Kültür simgesi Galatasaray, Sporun beşiği Galatasaray. re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray cimbom bom *** Her dalda nice kupalar. Son hedef şampiyonluklar. Her kolda yarismamiz var. Zaferlere kavusmamiz var. re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray cimbom bom Tüm Şarkıları