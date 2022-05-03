Gerçekleri Tarih Yazar Şarkı Sözleri
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Galatasaray
Gerçekleri Tarih Yazar
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Dört sene üst üste şampiyon olduk,
Avrupa'nın kralı olduk,
Dört sene üst üste şampiyon olduk,
Avrupa'nın kralı olduk,
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Gerçekleri tarih yazar,
Tarihide Galatasaray,
Gerçekleri tarih yazar,
Tarihide Galatasaray
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Haydi bastır, haydi bastır
Haydi bastır Galatasaray
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Ne Beşiktaş, ne Fener, nede Trabzon
Bu sene sensin şampiyon
Ne Beşiktaş, ne Fener, nede Trabzon
Bu sene sensin şampiyon
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Haydi bastır, haydi bastır
Haydi bastır, Galatasaray
Ölümüne, ölümüne, ölümüne Galatasaray