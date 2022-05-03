Re Re Re Ra Ra Ra Şarkı Sözleri Galatasaray Re Re Re Ra Ra Ra şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Galatasaray Re Re Re Ra Ra Ra şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Re Re Re Ra Ra Ra sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Galatasaray Re Re Re Ra Ra Ra Re Re Re Ra Ra Ra Galatasaray ruhumuz, tek burcumuz Ali Sami Yen ölümsüz kurucumuz Kültür simgesi Galatasaray Sporun beşiği Galatasaray *** Re re re ra ra ra Gassay Gassay Cimbombom Re re re ra ra ra Gassay Gassay Cimbombom *** Sarı kırmızı gönlümüzde ideal Spor kollarında tükenmeyen bir moral Kalplerde yıldız, göklerde bir ay Sporun beşiği Galatasaray Tüm Şarkıları