Galatasaray

Sen var ya sen Başımın tacı, gözümün bebeği Ben var ya ben Deplasman yolunda elimde bayrağım Tek dileğim Her zaman, her yerde cimbom sevgisiyle Şampiyon olalım