Sen Var Ya Sen Başımın Tacısın Şarkı Sözleri
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Galatasaray
Sen Var Ya Sen Başımın Tacısın
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Sen var ya sen
Başımın tacı, gözümün bebeği
Ben var ya ben
Deplasman yolunda elimde bayrağım
Tek dileğim
Her zaman, her yerde cimbom sevgisiyle
Şampiyon olalım
***
Sen var ya sen
Başımın tacı, gözümün bebeği
Ben var ya ben
Deplasman yolunda elimde bayrağım
Tek dileğim
Her zaman, her yerde cimbom sevgisiyle
Şampiyon olalım
***
Sen var ya sen
Başımın tacı, gözümün bebeği
Ben var ya ben
Deplasman yolunda elimde bayrağım
Tek dileğim
Her zaman, her yerde cimbom sevgisiyle
Şampiyon olalım
***
Sen var ya sen
Başımın tacı, gözümün bebeği
Ben var ya ben
Deplasman yolunda elimde bayrağım
Tek dileğim
Her zaman, her yerde cimbom sevgisiyle
Şampiyon olalım
***
Sen var ya sen
Başımın tacı, gözümün bebeği
Ben var ya ben
Deplasman yolunda elimde bayrağım
Tek dileğim
Her zaman, her yerde cimbom sevgisiyle
Şampiyon olalım
***
Sen var ya sen
Başımın tacı, gözümün bebeği
Ben var ya ben
Deplasman yolunda elimde bayrağım
Tek dileğim
Her zaman, her yerde cimbom sevgisiyle
Şampiyon olalım