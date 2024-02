Ти си мислиш че вървиш щом по две-три ги въртиш И милиарди да смениш като мене, не, няма не, няма не Сметка няма ми държиш, слушаш ме или хвърчиш Не водя никой на каиш Като кученца след мен сами вървят, capeesh О, papi, парите неща ти Искам любовта ти, тя да ме разклати О, papi, обичам тарикати Мен за най-добрия правил е тати О, papi, не и с Maserati Фукай се със мене, аз да съм жена ти О, papi, съвет от мене на ти Скъпите жени не ходят по богати Кат' пантера се дресираш, жокер ще ти дам Или гледаш ме в очите, или ще изям С мен добре да се разбираш, начина е прост Едно да знаеш трябва само, и т'ва е I am the boss I am the boss (I am the boss) I am the boss (I am the boss) Ти се мислиш за гъзар, ще те напра'я комплексар Ако не слушаш, изходната врата, да, да, ето я, ето я Часовника си Philipp Plein, лично си сверява с мен На мене спреш ли да държиш Като тапа от шампанско ще летиш О, papi, парите неща ти Искам любовта ти, тя да ме разклати О, papi, обичам тарикати Мен за най-добрия правил е тати О, papi, не и с Maserati Фукай се със мене, аз да съм жена ти О, papi, съвет от мене на ти Скъпите жени не ходят по богати Кат' пантера се дресираш, жокер ще ти дам Или гледаш ме в очите или ще изям С мен добре да се разбираш, начина е прост Едно да знаеш трябва само, и т'ва е I am the boss I am the boss (I am the boss) I am the boss (I am the boss) Нерви няма ми хабиш Слушаш ме или хвърчиш На мене спреш ли да държиш Като тапа от шампанско ще летиш Оу, оу, оу- О, papi, ра-ти-тати Тати-тати, та-па-ме-papi О-о, papi, ра-ти-тати Ра-та, ма-та-, papi О, papi, ра-ти-тати Ра-та-, papi О, papi, ра-та, бейби, ре-ка Те-та-ра-ка, ра-ка, pa-pa-papi I am the boss