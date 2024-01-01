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Öptüm Şarkı Sözleri

Gamze Matracı Öptüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gamze Matracı Öptüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öptüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gamze Matracı

Gamze Matracı

Öptüm

  • Moma Odi Za Voda

  • "Arkadaş" Şarkısını Duyunca

  • Acıtmışım Canını Sevdikçe

  • Ah Felek Yordun Beni

  • Ayar

  • Ballı

  • Kaçırıcam Seni

  • Sayım

  • Unuttun Mu Beni

  • Vay

  • Aşka Şükredelim

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