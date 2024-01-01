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Fıstık Gibiyim Şarkı Sözleri

Gamze Sayın Fıstık Gibiyim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gamze Sayın Fıstık Gibiyim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fıstık Gibiyim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gamze Sayın

Gamze Sayın

Fıstık Gibiyim

  • Nerde Ararım Seni

  • Fıstık Gibiyim

  • Pişmanım

  • Sıfırın Altında

  • Sana Söz

  • Şişenin Dibine

  • Yok Yok

  • Taksim

  • Araya Yollar

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