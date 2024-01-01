Gamze Sayın

Sana Söz aşkım öyle bir volkan ki aldattığın halde seni aldatmadım yalvardım ben sana bitirme dedim bizi dinlemedin bitti dedin gittin sana söz seni aramam seni sormam bir daha seni sarmam ellere giden ellerin olur senin olmam *** seni silemem sana gelemem seni sevsemde sana dönemem nasıl el koynuna girerim bunuda bilemem

Fıstık Gibiyim Sonunda aklın başınamı geldi Terk ettiğimde canım böyle değildin Ne oldu yani Dünyamı durdu Aman aman iyiki de gittin *** Fıstık gibiyim ben Senin gibi on tanesini Önüme dizer dalga geçerim Sonra bide sana güler geçerim Seni bütün aleme rezil ederim

Pişmanım ihanet ihanet dedin dedin durdun aldattın beni elaleme güldürdün sonunda kapıyı çarptın çektin gittin gözyaşlarımı silmedinn.... *** artık devran döndü sıra değişti gel *** gel gör bakalım ihanetin adı neymiş *** artık bitti devran döndü gel gel gör bakalım ihanet neymişşş *** pişmanın pişmanım cidden çok pişmanım daha önce seni niye aldatmadım

Sıfırın Altında O eski günler geride kaldı Sildim attım senden kalanları Unuttum gitti seni ve aşkını Dönsen bile bulamazsın şaşkını *** Uyardım ben seni kaç kere Sevgim bitti bir kere *** Seni sıfırın altında çok seviyorum Sen sen diye diye sandın ölüyorum Ben yaşadıkça sen çıldıracaksın Sonunda kapımda ağlayacaksın

Yok Yok aklım başımdan gitti nedeni sewmek mi artık bunaldım yitirdim ben benliğimi *** canına yandığımın dünyası beni yaktı mahvetti sonunda intikamımı alma zamanı geldi bak gör bakalım dünya meydan okuyorum sana hiçbirşeyim olmasada güleceğim inadıma *** yok yok yok yok sevgilim bile yok yok yok yok yok isteyen bile yok yok yok yok yok param pulum da yok yok yok yok yok dünyada aşk meşk yok

Nerde Ararım Seni çekip gittin dönmediinn gözüme uyku girmedi *** nerde ararım seni nerde bulurum ki bu gönül hasretle yanmaz mı *** resmine baka baka ne hale düştüm ah bir avuntu bana dünyaya küstüm