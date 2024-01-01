Fıstık Gibiyim Şarkı Sözleri
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Gamze Sayın
Fıstık Gibiyim
-
aşkım öyle bir volkan ki
aldattığın halde seni aldatmadım
yalvardım ben sana bitirme dedim bizi
dinlemedin bitti dedin gittin
sana söz seni aramam seni sormam
bir daha seni sarmam
ellere giden ellerin olur senin olmam
***
seni silemem sana gelemem
seni sevsemde sana dönemem
nasıl el koynuna girerim
bunuda bilemem
-
Sonunda aklın başınamı geldi
Terk ettiğimde canım böyle değildin
Ne oldu yani Dünyamı durdu
Aman aman iyiki de gittin
***
Fıstık gibiyim ben
Senin gibi on tanesini
Önüme dizer dalga geçerim
Sonra bide sana güler geçerim
Seni bütün aleme rezil ederim
-
ihanet ihanet dedin dedin durdun
aldattın beni elaleme güldürdün
sonunda kapıyı çarptın çektin gittin
gözyaşlarımı silmedinn....
***
artık devran döndü sıra değişti gel
***
gel gör bakalım ihanetin adı neymiş
***
artık bitti devran döndü gel
gel gör bakalım ihanet neymişşş
***
pişmanın pişmanım cidden çok pişmanım
daha önce seni niye aldatmadım
-
O eski günler geride kaldı
Sildim attım senden kalanları
Unuttum gitti seni ve aşkını
Dönsen bile bulamazsın şaşkını
***
Uyardım ben seni kaç kere
Sevgim bitti bir kere
***
Seni sıfırın altında çok seviyorum
Sen sen diye diye sandın ölüyorum
Ben yaşadıkça sen çıldıracaksın
Sonunda kapımda ağlayacaksın
-
-
aklım başımdan gitti nedeni sewmek mi
artık bunaldım yitirdim ben benliğimi
***
canına yandığımın dünyası beni yaktı mahvetti
sonunda intikamımı alma zamanı geldi
bak gör bakalım dünya meydan okuyorum sana
hiçbirşeyim olmasada güleceğim inadıma
***
yok yok yok yok sevgilim bile yok
yok yok yok yok isteyen bile yok
yok yok yok yok param pulum da yok
yok yok yok yok dünyada aşk meşk yok
-
-
çekip gittin dönmediinn
gözüme uyku girmedi
***
nerde ararım seni
nerde bulurum ki
bu gönül hasretle yanmaz mı
***
resmine baka baka
ne hale düştüm
ah bir avuntu bana
dünyaya küstüm
-
Sevmemis gibisin
Sarmamis gibisin
Benim için daglari delen
Degilmis gibisin
***
Zaman ilaç desem yalan
Birakmadi beni sevdan
Gözlerimi ne zaman kapatsam
Karsimdasin inan
***
Hasretimsin kalbimin
Yarali biraktin gittin
Dönersin diye yillardir
Bekledim gelmedin
***
Araya yollar yabanci kollar
Girince unutulur hersey mazi olur
Yasanan günler söylenen sözler
Kurulan düsler elbet yalan olur