Garo Mafyan

Tayfun '94 Şarkı Sözleri
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Kar yağmış bu nasıl yaz, derken fark ettim de
Altı ay olmuş, dalmışım
Telefonum çaldı heyecan yaptım
Dediler, "Halısaha mi yapsak, iki ter atsak?"
Hani depresyondayım
Ama sen nerdesin?
Akşamüstü olmuş güneş batıyor ama görünmüyor
Her yer bina, her yer bela, her yer bana antidepresan
***
Kabullenmesi zor
İnsan özlüyor
***
Aslında alıştım
Huyuna suyuna
Boğazımda düğümler
Sevince olur ya
***
Aslında alıştım
***
Yılların siniri toplanmış kafamda bir yere de gitmiyor
Ona buna çatıyorum
Bakıyorum, kimse yok
Yapayalnızım
Ama biri geldi
Sonra gitti geri geldi
Yine gitti geri geldi
Geldi gitti, geldi gitti affedersin ama kafam...
***
Kabullenmesi zor
İnsan özlüyor
***
Aslında alıştım
Huyuna suyuna
Boğazımda düğümler
Sevince olur ya
***
Aslında alıştım
Huyuna suyuna
Boğazımda düğümler
Sevince olur ya
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