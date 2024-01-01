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7/24 Dinle Tayfun '94

Tayfun '94 Şarkı Sözleri

Garo Mafyan Tayfun '94 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Garo Mafyan Tayfun '94 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tayfun '94 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Garo Mafyan

Garo Mafyan

Tayfun '94

  • Akşam Üstü

  • Kim Yanar Aşkına (Ah Belalım)

  • Affet

  • Hep Sen İyi

  • Gün Olur

  • Seninle

  • İsyanım Herşeye

  • Son Durumumuz

  • Yalan

  • Delirtme Beni

  • Canım Birtanem

  • Sev Beni

  • Yine Doyamam Sana

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