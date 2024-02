Garo Mafyan

Kar yağmış bu nasıl yaz, derken fark ettim de Altı ay olmuş, dalmışım Telefonum çaldı heyecan yaptım Dediler, "Halısaha mi yapsak, iki ter atsak?" Hani depresyondayım Ama sen nerdesin? Akşamüstü olmuş güneş batıyor ama görünmüyor Her yer bina, her yer bela, her yer bana antidepresan *** Kabullenmesi zor İnsan özlüyor *** Aslında alıştım Huyuna suyuna Boğazımda düğümler Sevince olur ya *** Aslında alıştım *** Yılların siniri toplanmış kafamda bir yere de gitmiyor Ona buna çatıyorum Bakıyorum, kimse yok Yapayalnızım Ama biri geldi Sonra gitti geri geldi Yine gitti geri geldi Geldi gitti, geldi gitti affedersin ama kafam... *** Kabullenmesi zor İnsan özlüyor *** Aslında alıştım Huyuna suyuna Boğazımda düğümler Sevince olur ya *** Aslında alıştım Huyuna suyuna Boğazımda düğümler Sevince olur ya