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7/24 Dinle Gaziantep Türküleri

Gaziantep Türküleri

Yöresel Türküler

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01

Şirin Dane Dane

02

Zeytin Yaprağı Yeşil

03

Yoğurt Koydum Dolaba

04

Oyun Havası

05

Lambada Şişesiz Yanmaz mı

... KAPAT
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Gaziantep Türküleri

Gaziantep Türküleri

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