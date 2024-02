Gaziantep Türküleri

Gönül Gurbet Ele Varma, Ya Gelinir Ya Gelinmez. Her Güzele Gönül Verme, Ya Sevilir Ya Sevilmez. *** Gel Ey, Gel Ey Ey. Her Güzele Gönül Verme , Ya Sevilir Ya Sevilmez. Gel Güllü'm Gel, Gel Tellim Gel, Gel Nazlım Gel, Gel Ey Gel Ey, Gel Ey Gel Ey, Ey. *** Has Bahçenin Nar Ağacı, Kimi Tatlı Kimi Acı. Zalim Derdimin İlâcı, Ya Bulunur Ya Bulunmaz. *** Gel Ey, Gel Ey Ey. Zalim Derdimin İlâcı, Ya Bulunur Ya Bulunmaz. Gel Güllü'm Gel, Gel Tellim Gel, Gel Nazlım Gel, Gel Ey Gel Ey, Gel Ey Gel Ey, Ey. *** Deryalarda Yüzer Bahri, Doldur Ver İçeyim Zehri. Zalim Gurbet Elin Kahrı, Ya Çekilir Ya Çekilmez. *** Gel Ey, Gel Ey Ey. Zalim Gurbet Elin Kahrı, Ya Çekilir Ya Çekilmez. Gel Güllü'm Gel, Gel Tellim Gel, Gel Nazlım Gel, Gel Ey Gel Ey, Gel Ey Gel Ey, Ey. *** Karacaoğlan Düşse Yola, Bülbül Figan Eder Güle. Güzel Sevmek Sarp Bir Kale, Ya Çekilir Ya Çekilmez. Gel Ey, Gel Ey Ey. Güzel Sevmek Sarp Bir Kale, Ya Alınır Ya Alınmaz. Gel Güllü'm Gel, Gel Tellim Gel, Gel Nazlım Gel, Gel Ey Gel Ey, Gel Ey Gel Ey, Ey.