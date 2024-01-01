Bir Bilsen Şarkı Sözleri
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Gece Yolcuları
Bir Bilsen
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Bir bilsen bu can ne zorlukla yürüyor
Seni gördüğü zaman kalp yerinde durmuyor
Bu can kül olmuş dumandan görünmüyor
Pusula ile arasan aşk, hiçbir yerde durmuyor
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Bir bilsen canım, ah bir bilsen
Aşk neydi çok çok eskiden
Çok aradım kolay kolay, bulunmuyor
Şimdi firar etmiş bende saklanıyor
***
Her gece senin için dualar ediyorum
Yokluğuna sarılıp rüyalar görüyorum
Sensizlikle yüzümü her sabah yıkıyorum
Sanırım seni hala delice seviyorum
***
Bir bilsen canım, ah bir bilsen
Aşk neydi çok çok eskiden
Çok aradım kolay kolay, bulunmuyor
Şimdi firar etmiş bende saklanıyor
***
Bir bilsen canım ah bir bilsen
Aşk neydi çok çok eskiden
Çok aradım kolay, bulunmuyor
Şimdi firar etmiş bende saklanıyor
***
Bir bilsen canım, ah bir bilsen
Aşk neydi çok çok eskiden
Çok aradım kolay kolay, bulunmuyor
Şimdi firar etmiş bende saklanıyor