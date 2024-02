Gece Yolcuları

Bir bilsen bu can ne zorlukla yürüyor Seni gördüğü zaman kalp yerinde durmuyor Bu can kül olmuş dumandan görünmüyor Pusula ile arasan aşk, hiçbir yerde durmuyor *** Bir bilsen canım, ah bir bilsen Aşk neydi çok çok eskiden Çok aradım kolay kolay, bulunmuyor Şimdi firar etmiş bende saklanıyor *** Her gece senin için dualar ediyorum Yokluğuna sarılıp rüyalar görüyorum Sensizlikle yüzümü her sabah yıkıyorum Sanırım seni hala delice seviyorum *** Bir bilsen canım, ah bir bilsen Aşk neydi çok çok eskiden Çok aradım kolay kolay, bulunmuyor Şimdi firar etmiş bende saklanıyor *** Bir bilsen canım ah bir bilsen Aşk neydi çok çok eskiden Çok aradım kolay, bulunmuyor Şimdi firar etmiş bende saklanıyor *** Bir bilsen canım, ah bir bilsen Aşk neydi çok çok eskiden Çok aradım kolay kolay, bulunmuyor Şimdi firar etmiş bende saklanıyor