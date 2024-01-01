Dönülmüyor Şarkı Sözleri
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Gece Yolcuları
Dönülmüyor
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Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor
Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor
Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor
Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor
***
Hangi dağ böyle yüksek
Hangi yol böyle uzun
Seni bana vermiyor, seni bana vermiyor
Hangi dağ böyle yüksek
Hangi yol böyle uzun
Seni bana vermiyor, seni bana vermiyor
***
Yanlızlık çekilmiyor, beklemekle geçmiyor
Hiç bir şey dokunmuyor
Seni özlemek kadar
Yanlızlık çekilmiyor, beklemekle geçmiyor
Hiç bir şey dokunmuyor
Seni özlemek kadar
***
Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor
Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor
Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor
Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor