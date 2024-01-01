Gece Yolcuları

Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor *** Hangi dağ böyle yüksek Hangi yol böyle uzun Seni bana vermiyor, seni bana vermiyor Hangi dağ böyle yüksek Hangi yol böyle uzun Seni bana vermiyor, seni bana vermiyor *** Yanlızlık çekilmiyor, beklemekle geçmiyor Hiç bir şey dokunmuyor Seni özlemek kadar Yanlızlık çekilmiyor, beklemekle geçmiyor Hiç bir şey dokunmuyor Seni özlemek kadar *** Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor