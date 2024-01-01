Bana Her Yer Kolların Şarkı Sözleri
Gece Yolcuları Bana Her Yer Kolların şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gece Yolcuları Bana Her Yer Kolların şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bana Her Yer Kolların sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gece Yolcuları
Bana Her Yer Kolların
Tüm Şarkıları
-
Sana başladım ama seni bitiremedim
Yarım kaldım kendime yediremedim
Sana başladım ama seni bitiremedim
Yarım kaldım kendime yediremedim
***
Bu kalp, bu göz, bu beden
Benim değil benim değil ki artık
Onları da al götür
Beceremedim beceremedim
***
Bırak, düşeceksem düşeyim
Bana her yer kolların nasıl olsa
Bırak, bırak, bırak, düşeceksem düşeyim
Bana her yer kolların nasıl olsa
***
Seni silmek istedim, ama gözyaşlarımı sildim
Tütüyorsun içimde kimseyle söndüremedim
Seni silmek istedim ama gözyaşlarımı sildim
Tütüyorsun içimde, kimseyle söndüremedim
***
Hayat böyle çabuk geçer
Unutursun, unutursun dediler
Sensizliği öğrettiler
Öğrenemedim, öğrenemedim
***
Bırak, düşeceksem düşeyim
Bana her yer kolların nasıl olsa
Bırak, bırak, bırak, düşeceksem düşeyim
Bana her yer kolların nasıl olsa
***
Bırak, düşeceksem düşeyim
Bana her yer kolların nasıl olsa
Bırak, bırak, bırak, düşeceksem düşeyim
Bana her yer kolların nasıl olsa
***
Bırak, bana her yer kolların nasıl olsa
Bırak, bırak, bırak, düşeceksem düşeyim
Bana her yer kolların nasıl olsa