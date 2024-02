Gece Yolcuları

Sana başladım ama seni bitiremedim Yarım kaldım kendime yediremedim Sana başladım ama seni bitiremedim Yarım kaldım kendime yediremedim *** Bu kalp, bu göz, bu beden Benim değil benim değil ki artık Onları da al götür Beceremedim beceremedim *** Bırak, düşeceksem düşeyim Bana her yer kolların nasıl olsa Bırak, bırak, bırak, düşeceksem düşeyim Bana her yer kolların nasıl olsa *** Seni silmek istedim, ama gözyaşlarımı sildim Tütüyorsun içimde kimseyle söndüremedim Seni silmek istedim ama gözyaşlarımı sildim Tütüyorsun içimde, kimseyle söndüremedim *** Hayat böyle çabuk geçer Unutursun, unutursun dediler Sensizliği öğrettiler Öğrenemedim, öğrenemedim *** Bırak, düşeceksem düşeyim Bana her yer kolların nasıl olsa Bırak, bırak, bırak, düşeceksem düşeyim Bana her yer kolların nasıl olsa *** Bırak, düşeceksem düşeyim Bana her yer kolların nasıl olsa Bırak, bırak, bırak, düşeceksem düşeyim Bana her yer kolların nasıl olsa *** Bırak, bana her yer kolların nasıl olsa Bırak, bırak, bırak, düşeceksem düşeyim Bana her yer kolların nasıl olsa