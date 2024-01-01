Gece Yolcuları

Bir rüya görür gibi
Seninle bulutlara uçtuğumda
Bir alev yakar beni
Sevginle tutuştuğumu sanırdım
Yağmur olur damla damla
Öperdim, öperdim dudaklarından
Bir nehir gibi çağlar
Akardım, akardım damarlarından
Değer mi hiç?
Değer mi hiç?
Değer mi, değer mi, değer mi söyle?
Bir rüya
Ömür boyu
Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle?
Değer mi hiç?
Değer mi hiç?
Değer mi, değer mi, değer mi söyle?
Bir rüya
Ömür boyu
Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle?
Bir rüya görür gibi
Seninle bulutlara uçtuğumda
Bir alev yakar beni
Sevginle tutuştuğumu sanırdım
Yağmur olur damla damla
Öperdim, öperdim dudaklarından
Bir nehir gibi çağlar
Akardım, akardım damarlarından
Değer mi hiç?
Değer mi hiç?
Değer mi, değer mi, değer mi söyle?
Bir rüya
Ömür boyu
Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle?
Değer mi hiç?
Değer mi hiç?
Değer mi, değer mi, değer mi söyle?
Bir rüya
Ömür boyu
Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle?
Değer canım
Değer elbet
Değer bi' tanem aşk için her şeye
Ne hayal ne de gerçek
Engel mi kanatlanmadan uçmaya?
Benim adım Ramiz'se bu da yeni bi' bakış
Kimi aşk der, kimilerinin midesi bulanır
Sence değer ama gerisini boş vermek olmaz
Kalp yerinde durmaz
Kimisi beş senedir, kimisi on senedir
Kimine bir gecede, kimisi canısı verir
Delirir nicesi aşk uğruna
Biri lanetler, biri affet der
Hangimiz aşk dolu, hangimiz asabi?
Canımı da veririm ruhumu da pek tabii
Ner'desin hakiki sevgili?
Uğruna veririm her şeyi
Yok ki biri de bunu yaşamadan ölsün
Herkesin ödü patlar kötüsünden ayrılığın, bu kadar kasma
Söyle buna değer mi acaba?
Değer mi hiç?
Değer mi hiç?
Değer mi, değer mi, değer mi söyle?
Bir rüya
Ömür boyu
Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle?
Değer mi hiç?
Değer mi hiç?
Değer mi, değer mi, değer mi söyle?
Bir rüya
Ömür boyu
Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle?