Gece Yolcuları

Bir rüya görür gibi Seninle bulutlara uçtuğumda Bir alev yakar beni Sevginle tutuştuğumu sanırdım Yağmur olur damla damla Öperdim, öperdim dudaklarından Bir nehir gibi çağlar Akardım, akardım damarlarından Değer mi hiç? Değer mi hiç? Değer mi, değer mi, değer mi söyle? Bir rüya Ömür boyu Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle? Değer mi hiç? Değer mi hiç? Değer mi, değer mi, değer mi söyle? Bir rüya Ömür boyu Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle? Bir rüya görür gibi Seninle bulutlara uçtuğumda Bir alev yakar beni Sevginle tutuştuğumu sanırdım Yağmur olur damla damla Öperdim, öperdim dudaklarından Bir nehir gibi çağlar Akardım, akardım damarlarından Değer mi hiç? Değer mi hiç? Değer mi, değer mi, değer mi söyle? Bir rüya Ömür boyu Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle? Değer mi hiç? Değer mi hiç? Değer mi, değer mi, değer mi söyle? Bir rüya Ömür boyu Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle? Değer canım Değer elbet Değer bi' tanem aşk için her şeye Ne hayal ne de gerçek Engel mi kanatlanmadan uçmaya? Benim adım Ramiz'se bu da yeni bi' bakış Kimi aşk der, kimilerinin midesi bulanır Sence değer ama gerisini boş vermek olmaz Kalp yerinde durmaz Kimisi beş senedir, kimisi on senedir Kimine bir gecede, kimisi canısı verir Delirir nicesi aşk uğruna Biri lanetler, biri affet der Hangimiz aşk dolu, hangimiz asabi? Canımı da veririm ruhumu da pek tabii Ner'desin hakiki sevgili? Uğruna veririm her şeyi Yok ki biri de bunu yaşamadan ölsün Herkesin ödü patlar kötüsünden ayrılığın, bu kadar kasma Söyle buna değer mi acaba? Değer mi hiç? Değer mi hiç? Değer mi, değer mi, değer mi söyle? Bir rüya Ömür boyu Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle? Değer mi hiç? Değer mi hiç? Değer mi, değer mi, değer mi söyle? Bir rüya Ömür boyu Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle?