Gece Yolcuları 1993 yılında kurulmuş olan bir pop-rock grubudur. Ünlü grup kurulduğu tarihten beri samimi tavırlarıyla hayran kitlesinin gönlünü fethetmiştir. 2004 senesinde grup adları ile aynı adı taşıyan ilk albümlerini "Gece Yolcuları" EMI/Türkiye etiketi ile çıkarmışlardır. Albümdeki “Unut Beni” adlı parçaya çekilen video kliple müzikseverlerden fazlaca beğeni toplayan grup üyeleri, albümden ayrıca “Yaban Gülü” ve “Ölüm de Var” adlı parçalara da video klip çekmiştir. Tüm şarkı sözlerinin ve bestelerinin tamamı kendisine ait olan grup besteledikleri şarkılarla çeşitli konserler vermiştir. Kurulduğu zamandan beri Türkiye’de bar programları yaparak, hem şarkılarını söylemiş, hem de dinleyicileriyle bir araya gelmiştir. Beğenilen müzik grubunun üyeleri; Edis İlhan (solist--perküsyon) İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve müziğe lise eğitimi sırasında başlamıştır. Çeşitli müzik guruplarında tumba, bongo, djembe, doli, bendir vb. vurmalı sazlar çalmıştır. 1993 senesinde üniversite eğitimi sırasında Gece Yolcuları grubunun kuruluşunda bulunmuştur. Gece Yolcuları grubu kurulduğundan bu yana grupta yer almıştır. Uğur Arslantürkoğlu (ritm gitar—back vokal) İstanbul’da doğmuştur. Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, müzikle ilgilenmeye üniversite eğitimi sırasında başlamıştır. Arslantürkoğlu klasik, akustik ve elektrik gitar çalmaktadır. Sanatçı grubun kuruluşundan önce farklı solistlere back vokal yapmıştır. Profesyonel olarak bar programları yapmış ve birçok grupla çalışarak gitar çalmıştır. 1993 yılında grubun kuruluşunda yer almıştır. Grup kurulduğundan beri grubun üyesidir. Grubun solisti Edis İlhan ve gitaristi Uğur Aslantürkoğlu grubun kurucuları olmuştur. Bülent E. Albayrak (davul) İstanbul’da doğmuş, Marmara Üniversitesi Coğrafya bölümü mezunudur. Müziğe lise yıllarında başlamış, çeşitli amatör ve profesyonel gruplarla ve solistlerle çalışmıştır. Müzik okullarında davul dersleri veren sanatçı, 2000 yılında Gece Yolcuları grubuna katılmıştır. 2000 yılından beri Gece Yolcuları grubu ile müzik yapmaktadır. Yasin Arslantürkoğlu (bas gitar) İstanbul’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan sanatçı müziğe ortaokulda özel müzik dersleri ile başlamıştır. Lise yıllarında birçok amatör gurupta yer almıştır. 2000 yılına kadar farklı birçok soliste eşlik etmiştir. 2000 yılında Gece Yolcuları grubuna katılmış ve o tarihten bu yana Gece Yolcuları grubu ile müzik yapmaktadır. Murat Arslantürkoğlu (solo gitar) İstanbul'da doğmuştur. Makine ressamlığı mezunu ve profesyonel fotoğrafçı olan grup üyesi müzik çalışmalarına lise eğitiminde başlamıştır. Ardından gitarla ilgilenmiş ve çeşitli amatör gruplarla çalışmıştır. Ayrıca özel dersler vermiştir. Daha sonra 1999 senesinde Gece Yolcuları grubuna katılmış ve grupla çalışmaya devam etmiştir. Grup adının oluşum hikayesini Uğur Arslantürkoğlu; “Hani İstanbul’dan otogardan bir otobüse binersin gece ve uyuya uyuya seni Van’a sağlam olarak ulaştıran şoförler vardır ya hani.. Biz de tıpkı onun gibi gidiyoruz.” Bunun etrafında bir aforizma yaptık. Müzisyenlerin hayatına baktık. Müzisyenlerin hayatı da bir gece yolculuğu... Biz de onun yolcularıyız. Müzisyenlerin hayatını niteleyen bir isim oldu.” cümleleriyle dile getirmiş ve dinleyicilerinin merakını gidermiştir.