Gece Yolcuları

GC2010 Şarkı Sözleri
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Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor
Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor
Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor
Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor
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Hangi dağ böyle yüksek
Hangi yol böyle uzun
Seni bana vermiyor, seni bana vermiyor
Hangi dağ böyle yüksek
Hangi yol böyle uzun
Seni bana vermiyor, seni bana vermiyor
***
Yanlızlık çekilmiyor, beklemekle geçmiyor
Hiç bir şey dokunmuyor
Seni özlemek kadar
Yanlızlık çekilmiyor, beklemekle geçmiyor
Hiç bir şey dokunmuyor
Seni özlemek kadar
***
Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor
Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor
Nasıl bir uykudasın ben yokken bölünmüyor
Nasıl bir yerdesin ki, gidince dönülmüyor
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Bir bilsen bu can ne zorlukla yürüyor
Seni gördüğü zaman kalp yerinde durmuyor
Bu can kül olmuş dumandan görünmüyor
Pusula ile arasan aşk, hiçbir yerde durmuyor
***
Bir bilsen canım, ah bir bilsen
Aşk neydi çok çok eskiden
Çok aradım kolay kolay, bulunmuyor
Şimdi firar etmiş bende saklanıyor
***
Her gece senin için dualar ediyorum
Yokluğuna sarılıp rüyalar görüyorum
Sensizlikle yüzümü her sabah yıkıyorum
Sanırım seni hala delice seviyorum
***
Bir bilsen canım, ah bir bilsen
Aşk neydi çok çok eskiden
Çok aradım kolay kolay, bulunmuyor
Şimdi firar etmiş bende saklanıyor
***
Bir bilsen canım ah bir bilsen
Aşk neydi çok çok eskiden
Çok aradım kolay, bulunmuyor
Şimdi firar etmiş bende saklanıyor
***
Bir bilsen canım, ah bir bilsen
Aşk neydi çok çok eskiden
Çok aradım kolay kolay, bulunmuyor
Şimdi firar etmiş bende saklanıyor